Incidente Casal Palocco: arrestato lo youtuber Matteo Di Pietro. Disposta la perizia cinetica

(PRIMAPRESS) - ROMA - Matteo Di Pietro, lo youtuber indagato per omicidio stradale in relazione all'incidente di Casal Palocco, a Roma, che ha causato la morte di Manuel, il bambino di 5 anni è stato arrestato. L'arresto è stato eseguito dalle forze dell'ordine. Nell'incidente, avvenuto il 14 giugno, sono rimasti feriti la madre di Manuel e la sorellina. Erano a bordo di una Smart quando il suv guidato da Di Pietro li ha investiti. La procura ha disposto consulenze e perizia cinetica per stabilire la velocità del suv e analizzare i telefoni dei 5 che erano a bordo. - (PRIMAPRESS)