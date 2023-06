I 269 anni della nascita del corpo della Guardia di Finanza. Mattarella: “Presidio di legalità”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi 21 giugno la celebrazione a Roma dei 249 anni della nascita delle Fiamme Gialle. Ieri alla rappresentanza ricevuta dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella al Quirinale si era rivolto dicendo: "Siete presidio sicuro di legalità". Nella Caserma “Piave”, sede del Comando Generale del Corpo, si terrà la cerimonia militare per festeggiare quasi due secoli e mezzo di quello che era un corpo definito “Legione Truppe Leggere”, uno speciale Corpo militare che già in epoca preunitaria aveva il compito di vigilare sui diritti doganali come di difendere i confini del Regno, a testimoniare quel “DNA” che i finanzieri di oggi conservano ancora nella loro funzione di polizia economico-finanziaria oltre che di corpo militare. - (PRIMAPRESS)