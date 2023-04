Governo, oggi approvazione del Def e nomine delle partecipate: da Eni a Enel e Terna

(PRIMAPRESS) - ROMA - La breve pausa di Pasqua riporta l'attività di governo al centro dell'attenzione con una settimana cruciale. Già oggi martedì 12 aprile, il governo sarà alle prese con l'approvazione del Def, il Documento di Economia e Finanza, e con la partita delle nomine nella grandi partecipate pubbliche. Il Def approda in CdM e entro giovedì dovranno essere presentati i nomi per i nuovi vertici di Enel, Eni, Leonardo, Poste e Terna. Atteso anche un incontro del centrodestra, che dovrebbe tenersi prima del CdM proprio per la quadra sui nomi. Poi per il ministro dell'Economia, Giorgetti ci sarà la partenza per le riunioni del Fondo Monetario Internazionale a Washington. Intanto le stime del Pil 2023 sarebbero verso un +0,9%. - (PRIMAPRESS)