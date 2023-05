Giappone: visita strategica del premier Kishida in Corea del Sud. I nuovi scenari internazionali

(PRIMAPRESS) - TOKYO - Il premier giapponese Fumio Kishida prepara la sua visita di due giorni in Corea del Sud a partire dal prossimo 7 maggio per incontrare il presidente Yoon Sukyeol e continuare a migliorare i rapporti tra i due paesi. "Sarà una buona occasione per un franco scambio di opinioni su come sviluppare le relazioni tra Giappone e Corea del Sud e sull'evoluzione della situazione internazionale", ha dichiarato Kishida ai media giapponesi ad Accra, in Ghana, nell'ambito del suo tour in Africa. Ma l'incontro tra i due capi di governo servirà anche a prendere le misure sui frequenti test missilistici della Corea del Nord che più di una volta hanno sfiorato le acque di Corea del Sud e Giappone facendo scattare l'allerta nei due paesi. - (PRIMAPRESS)