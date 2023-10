Gaza: colpiti dall’artiglieria israeliana oltre 500 obiettivi di Hamas nella notte

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Sono più di 500 gli obiettivi di Hamas colpiti nella notte con colpi di artiglieria a Gaza. Lo ha annunciato l'esercito israeliano. "Durante la notte,aerei da combattimen- to, elicotteri, aerei e artiglieria hanno colpito più di 500 obiettivi dei terroristi di Hamas e della Jihad". Le forze di difesa israeliane hanno reso noto che circa 80 terroristi sono stati trovati nel paese durante la notte, mentre i combattimenti sono continuati in sei località lungo il confine, tra cui Beeri,Kfar Aza,Nirim e Alumim. Ma ora Israele si prepara all'attacco via terrà a Gaza nelle prossime 24-48 ore che dovrà essere, tuttavia un'operazione chirurgica perchè ci sono oltre 100 ostaggi israeliani tra cui ufficiali dell'esercito come ha riportato anche il quotidiano palestinese al-Hadath. In precedenza, la Jihad islamica aveva annunciato la cattura di 30 israeliani,portando ad almeno 130 il numero totale degli ostaggi. - (PRIMAPRESS)