G7 Hiroshima: bilaterale Kishida-Meloni. Il cordoglio per le vittime dell’Emilia Romagna

(PRIMAPRESS) - HIROSHIMA - Il Primo Ministro italiano Giorgia Meloni ha incontrato a Hiroshima il Primo Ministro del Giappone, Fumio Kishida, in occasione del Vertice G7 in programma dal 19 al 21 maggio. Kishida, accogliendo Meloni ha espresso il suo cordoglio per la perdita di vite causate dalle forti piogge in Emilia-Romagna. I due leader hanno confermato il loro impegno a promuovere una concreta cooperazione come partner strategici e hanno accolto con favore la conclusione dei negoziati sull'Accordo sulla coproduzione cinematografica. Il primo ministro Kishida ha dichiarato che, al vertice del G7 di Hiroshima, vorrebbe sottolineare la determinazione del G7 a sostenere e rafforzare l'ordine internazionale libero e aperto basato sullo stato di diritto e ha spiegato il punto di vista del Giappone sul vertice come presidenza. I due leader hanno condiviso gli obiettivi ed affermato di continuare a lavorare insieme a stretto contatto per il successo del vertice G7 di Hiroshima. Come ci si aspettava alla vigilia della visita di Meloni in Giappone, il primo ministro Kishida ha accolto con favore i progressi della cooperazione in materia di sicurezza e difesa. Inoltre, il primo ministro Kishida ha ribadito la sua richiesta di collaborazione italiana per la rapida revoca delle misure di importazione sui prodotti alimentari giapponesi da parte dell'UE. - (PRIMAPRESS)