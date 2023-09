Funerali Napolitano nell’emiciclo della Camera poi la sepoltura al cimitero acattolico di Testaccio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Presidente emerito Giorgio Napolitano sarà tumulato nel cimitero acattolico di Roma al termine dei funerali laici, che si svolgeranno oggi alle 11:30 per la prima volta nell'emiciclo della Camera. Il corteo funebre raggiungerà il cimitero percorrendo via del Corso, piazza Venezia, via del Teatro Marcello e via Marmorata. Per un tratto il feretro sarà scortato dai Corazzieri. All'esterno della Camera saranno allestiti due maxischermi: uno in piazza Montecitorio e l'altro nell'adiacente piazza Capranica. Ieri alle 18,30 si è chiusa la camera ardente che era stata allestita al Senato dove si era recato anche Papa Francesco salutando la moglie di Napolitano, Clio. Un saluto senza nessuna benedizione per rispettare la scelta della famiglia dell'ex presidente ma ai funerali parlerà il cardinale Gianfranco Ravasi che del presidente era amico. - (PRIMAPRESS)