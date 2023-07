Francia: l'appello della nonna di Nahel attenua le proteste ma muore un pompiere

(PRIMAPRESS) - FRANCIA - Dopo l'allarme dei sindaci per l'episodio di un auto che ha sfondato il cancello dell'abitazione del primo cittadino di L'Hay-Les- Rose alle porte di Parigi e l'appello lanciato dalla stessa nonna di Nahel, il 17enne marocchino ucciso da un poliziotto per cui si sono scatenate le violenze Francia, cala finalmente tensione dopo 5 giorni di scontri violenti con le forze dell'ordie. Intanto, però, è morto un pompiere di 24 anni,a Saint-Denis, in Francia, mentre tentava di spegnere un incendio appiccato durante le proteste.Ora i molti appelli contro le violenze sembrano aver raggiunto un risultato. Il ministero dell'Interno riferisce di 157 persone fermate nella notte e tre feriti tra le forze dell'ordine. Il numero di arresti era salito a oltre 1300. - (PRIMAPRESS)