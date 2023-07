Food System Summit: si prepara a Roma il vertice ONU tra alimentazione e clima

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo il vertice del 2021, arriva a Roma – da lunedì 24 a mercoledì 26 luglio - il vertice «Food System Summit +2» presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO). L’Italia ricopre il ruolo non solo di nazione ospite, ma anche organizzatrice e promotrice dell’evento, grazie al riconoscimento del ruolo di leader del settore alimentare e per l’esperienza con la dieta Mediterranea. Tra i temi anche il rapporto tra cambiamento climatico e sistemi alimentari, la denutrizione e le malattie legate alla cattiva nutrizione, che riguardano anche il nostro Paese.

La Rai – main media partner – seguirà l’evento con dirette, approfondimenti, contenuti da condividere con le tv di tutto il mondo per sostenere i temi del Summit.

Prevista un’ampia copertura informativa durante i telegiornali nazionali e regionali dei momenti più significativi del Summit a partire dalla Cerimonia di apertura (lunedì 24 luglio, alla presenza della Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e del Segretario Generale Onu, António Guterres, con diretta del Tg1 dalle 14.30 alle 16) e Cerimonia di chiusura (mercoledì 26 luglio, sempre in diretta a cura del Tg1 alle 16 alle 17.30, alla presenza del Ministro degli Affari Esteri della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, e della Vice Segretaria Generale Onu, Amina Mohammed). - (PRIMAPRESS)