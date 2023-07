Food System Summit: Meloni riceve a Palazzo Chigi la premier del Bangladesh, Sheikh Hasina

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo gli interventi istituzionali di ieri il Food System Summit riunito a Roma presso la sede della FAO, entra nel dibattito e nel confronto dei singoli paesi su i programmi alimentari.

Ieri la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni aveva parlato dell’importanza di “investire in ricerca e tecnologia per innovare i nostri sistemi alimentari, per aumentare la sostenibilità, per migliorare la qualità e la quantità delle produzioni. L'Italia investirà in Agritech, centro di ricerca strategico di Napoli per lo sviluppo di nuove tecnologie, a partire dal settore aerospaziale, e la loro applicazione in agricoltura”.

“Credo - ha continuato Meloni - che solo il finanziamento su larga scala possa portare a cambiamenti trasformativi dei nostri sistemi alimentari. La cooperazione con tutte le istituzioni finanziarie internazionali è un elemento chiave per l'implementazione di più progetti agroalimentari. Il Fondo Italiano per il Clima, con un budget annuale di 840 milioni di euro, può favorire la trasformazione sostenibile dei sistemi alimentari nei paesi in via di sviluppo”.

Oggi Giorgia Meloni, incontrerà alle 15 a Palazzo Chigi il Primo ministro della Repubblica Popolare del Bangladesh, Sheikh Hasina, altro paese impegnato nella lotta alla povertà alimentare. Nel post pandemia da Covid le condizioni della popolazione sono passate dal 22% di povertà estrema al 40%. - (PRIMAPRESS)