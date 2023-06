Firenze, bimba peruviana scomparsa. Sullo sfondo una ritorsione per contrasti tra immigrati latinos

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Mentre proseguono le ricerche di Kata, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa da ieri a Firenze dall'abitazione occupata di un ex albergo chiuso dopo il Covid, si fanno spazio altri dettagli di una possibile faida tra immigrati latino-americani. Mamma di Kata:"So chi può averla presa" "E' impossibile che lei si perda da sola, qualcuno l'ha presa e l'ha portata via. Ho detto ai carabinieri chi possono essere queste persone". Così Katrina Alvarez, mamma della bambina ha riferito agli investigatori che dal loro canto hanno avviato le indagini in più direzioni continuando anche a spulciare nei frame delle telecamere poste nelle vicinananze per scoprire possibili movimenti della piccola Kata.

La Alvarez ha lanciato ieri un messaggio attraverso la Tv: "Che la riportino la bambina, che non se la devono prendere con lei. Questi problemi sono dei grandi, non dei bambini". - (PRIMAPRESS)