Finlandia: oggi l’ingresso ufficiale nella NATO. È il 31º paese alleato con la rabbia della Russia

(PRIMAPRESS) - FINLANDIA - Oggi 4 Aprile è una giornata storica per la Finlandia che entra nella Nato come 31º Paese alleato. "La Finlandia e gli alleati saranno più sicuri e la nostra alleanza sarà più forte". Ha detto il Segretario della Nato, Stoltenberg. La Finlandia incassa questo storico passaggio a poche ore di distanza dalle sei elezioni politiche in cui hanno primeggiato i conservatori di Orpo e decretato la fine del mandato dell'ex premier Sanna Marin arrivata solo terza nella competizione.

L'ingresso nella NATO ha ovviamente fatto alzare la tensione in Russia. Il ministro degli Esteri russo Grushko ha replicato che Mosca rafforzerà le sue difese a Ovest e Nord-Ovest. "Se forze e mezzi di altri membri della Nato verranno dispiegati sul territorio finlandese, adotteremo passi ulteriori per garantire la sicurezza militare della Russia", ha avvertito. - (PRIMAPRESS)