Ferragosto da bollino nero sulle strade ma con meno 30% di occupazione alberghiera

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si annuncia un sabato da bollino nero su strade e autostrade italiane per il grande esodo di Ferragosto, con il maggior volume di traffico dell'anno. Anas ed Autostrade per l'Italia prevedono una maggiore intensità sulla A2 Autostrada del Mediterraneo, sulla A19 Palermo-Catania e sulla A29 verso Mazara del Vallo. Occhi puntati sulle statali 106 e 18 in Calabria, sulla 131 in Sardegna e sulla 148 Pontina nel Lazio.Domani bollino rosso. Un week end di partenze segnato anche dalla nuova ondata di caldo intenso. Le cifre parlano di oltre 20 milioni di italiani in vacanza a agosto con il 25% in più rispetto a luglio. Ma non tutti sono rimasti in Italia per le loro vacanze tanto da far registrare un significativo calo di circa il 30% dell'occupazione alberghiera come già anticipato dalle organizzazioni di categoria. - (PRIMAPRESS)