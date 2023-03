Ex brigatisti: il no all’estradizione in Italia. Il commento del Ministro della Giustizia Nordio

(PRIMAPRESS) - ROMA - La sentenza della Corte di Cassazione francese che ha negato l'estradizione in Italia agli ex 10 terroristi ha sollevato un'ondata di sdegno nel nostro Paese. I 10 ex brigatisti sono liberi in Francia. Nordio:vicino a familiari vittime "Prendiamo atto della decisione della Corte di Cassazione francese, che nega l'estradizione in Italia. Il nostro paese ha fatto tutto quanto era in suo potere". Così il ministro della Giustizia Nordio."Il mio pensiero va alle vittime di quella sanguinosa stagione e ai loro familiari",aggiunge. Sul caso interviene la Lega con una nota: "Sconcertante decisione della Cas- sazione francese. Respingono i bambini immigrati alle frontiere, ma coccolano gli assassini brigatisti". - (PRIMAPRESS)