EU-CELAC: la seconda giornata a Bruxelles tra partenariati, digitale e la questione grano

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - La seconda giornata del summit UE e l'America latina e i Caraibi che si sta tenendo a Bruxelles, ha riallineato partenariati di lunga data basati su valori comuni e un impegno condiviso per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo stato di diritto. "Insieme, costituiscono più di un terzo dei membri delle Nazioni Unite e sono una forza per un forte sistema multilaterale" come ha ricordato ieri in apertura della due giorni di questo meeting EU-CELAC l'alto Commissrio per la Sicurezza Ue, Josep Borrell.

"Le due regioni condividono anche una visione comune per proteggere il nostro pianeta. I leader discuteranno su come sfruttare l'enorme potenziale e le opportunità offerte dalla doppia transizione verde e digitale per aumentare la prosperità dei nostri cittadini. I principi di una trasformazione equa, sociale ed equa costituiranno la base del nostro impegno e assicureranno che nessuno venga lasciato indietro. Ha detto la presidente dell'Europarlamento, Roberta Metsola.

Ecco i temi affrontati durante il vertice: cooperazione rafforzata nei consessi multilaterali, pace e stabilità globali, commercio e investimenti, ripresa economica, sforzi per combattere il cambiamento climatico, ricerca e innovazione, giustizia e sicurezza per i cittadini ma anche il tema grano, dopo il rifiuto di Putin per l'esportazione diventerà uno degli argomenti centrali del dibattito. - (PRIMAPRESS)