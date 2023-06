Epilogo tragico per il Triton. I resti del sommergibile trovati a 500 metri dal Titanic

(PRIMAPRESS) - BOSTON - Epilogo tragico per il Titan, il sommergibile che era disperso da 4 giorni al largo delle coste canadesi in prossimità del relitto del Titanic adagiato a 400 metri di profondità, Pochi minuti prima della conferenza stampa programmata dalla Coast Guard americana per le 15 ora locale di Boston, l'OceanGate Expeditions, la società che gestiva il sommergibile d'alto mare, ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma di ritenere che i cinque uomini a bordo del velivolo erano morti.

"Ora crediamo che il nostro CEO Stockton Rush, Shahzada Dawood e suo figlio Suleman Dawood, Hamish Harding e Paul-Henri Nargeolet, si siano purtroppo persi", ha dichiarato OceanGate in una nota.

“Questi uomini erano veri esploratori che condividevano un distinto spirito di avventura e una profonda passione per l'esplorazione e la protezione degli oceani del mondo. I nostri cuori sono con queste cinque anime e con ogni membro delle loro famiglie durante questo tragico momento. Piangiamo la perdita della vita e la gioia che hanno portato a tutti quelli che conoscevano”.

In conferenza stampa oggi (questa sera per l'Italia) la Guardia Costiera degli Stati Uniti ha dichiarato di aver analizzato il "campo di detriti" nell'area di ricerca vicino al Titanic e ne ha confermato la compatibilità con il corpo esterno del sommergibile. I detriti si trovavano sul fondo dell'oceano, a circa 500 metri dalla prua del Titanic, verso le 8:55 ET. Questo è quanto emerso dai risultati forniti dal ROV di Horizon Arctic sul fondo del mare vicino al Titanic". - (PRIMAPRESS)