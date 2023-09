Energia: arriva il decreto per bonus benzina e Iva al 5% sul gas. Lunedì in CdM

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dal bonus benzina che sarà caricato sulla social card 'Dedicata a te' all'Iva al 5% sul gas, passando per uno stanziamento di 55 milioni di euro per pagare tempestivamente le supplenze a scuola. Sono alcune delle misure previste nella bozza di 12 articoli del decreto legge in materia di energia interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio nonché proroga di termini normativi e di versamenti fiscali, che dovrebbe approdare al Consiglio dei ministri di lunedì. - (PRIMAPRESS)