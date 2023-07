Elezioni Uzbekistan: si riconferma il terzo mandato per Shavkat Mirzyoev. L’osservatorio OSCE

(PRIMAPRESS) - UZBEKISTAN - La Commissione elettorale centrale dell'Uzbekistan ha dichiarato valide le elezioni presidenziali anticipate che conferiranno un terzo mandato al leader in carica del paese dell'Asia centrale, Shavkat Mirziyoev.

La commissione ha affermato che circa il 70% degli elettori registrati (circa 3,46 milioni di persone) ha votato ieri pomeriggio. I media statali ieri hanno mostrato un sorridente Mirziyoev, 65 anni, che ha votato nella capitale,

Gli osservatori internazionali dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) hanno dichiarato che terranno una conferenza stampa oggi 10 luglio per presentare il loro rapporto sui processi elettorali.

Per tutta la campagna, i tre oppositori simbolici formalmente in corsa contro Mirziyoev erano rimasti in gran parte silenziosi.

All'inizio di quest'anno, con un referendum costituzionale è stato aumentato il mandato presidenziale da cinque a sette anni e gli ha aperto la strada per altri due mandati. Potrebbe rimanere al potere fino al 2037.

"La vittoria del presidente in carica è ovvia", ha detto l'esperto di politica uzbeko Farkhod Talipov all'agenzia di stampa AFP prima delle elezioni. "Tutti gli altri candidati sono completamente sconosciuti e impopolari". - (PRIMAPRESS)