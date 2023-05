Elezioni USA 2024: il governatore De Santis lancia la sua sfida a Trump in diretta Twitter oggi

(PRIMAPRESS) - USA - Il governatore della Florida Ron De Santis lancerà ufficialmente la sua candidatura alla Casa Bianca questa sera, nel corso di un colloquio su Twitter con il proprietario del social Elon Musk. Lo riporta Nbc News. L'intervento verrà trasmesso in diretta su Twitter Spaces dalle 18, quando in Italia sarà mezzanotte, e sarà moderato dall'imprenditore David Sacks. De Santis dovrebbe lanciare anche un video per aprire la sua campagna elettorale per le primarie repubblicane. - (PRIMAPRESS)