Elezioni Grecia: vince il Centrodestra con l’uscente Mitsotakis ma senza maggioranza

(PRIMAPRESS) - GRECIA - Il Centrodestra vince le elezioni parlamentari ma non riesce a raggiungere una quota dimaggioranza. Dalle urne è chiara la vittoria di Nuova Democrazia ma non potrà governare in autonomia". È lo stesso primo ministro uscente, Mitsotakis, a commentare l'esito del voto dopo che il suo partito conservatore è risultato il primo alle elezioni politiche in Grecia. Il vantaggio è del 20% sul principale partito rivale Syriza dell'ex premier, Tsipras, che si è congratulato per la vittoria. Mitsotakis, che promette migliori stipendi, posti di lavoro e interventi sulla sanità pubblica non ha, tuttavia, la maggioranza assoluta per via del sistema proporzionale. Mitso- takis punta a nuovo voto il 25 giugno. - (PRIMAPRESS)