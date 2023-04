Elezioni Friuli senza effetto Schlein e la conferma piena di Fedriga oltre il 63,5%

(PRIMAPRESS) - FRIULI VENEZIA GIULIA - C'è da interrogarsi su chi credeva che per le elezioni in Friuli potesse avere qualche peso l'effetto della nuova segretaria del Pd. È questo il mantra dopo la riconferma piena del governatore uscente Fedriga: "Un onore essere rieletto. Un'importante manifestazione di fiducia che rappresenta una grande resposabilità, anche perché sono il primo governatore di questa regione a essere rieletto". Così Massimiliano Fedriga, commentando i dati delle Regionali in Friuli Venezia Giulia che, a scrutinio inoltrato, lo confermano al 63,5%. Ringrazia gli elettori. "Sapere che il lavoro di questi 5 anni,segnati dal Covid e non solo,sia stato così apprezzato è uno sprone. L'affluenza anche in questo caso è in calo, al 45,26% sul precedente 49,65%. - (PRIMAPRESS)