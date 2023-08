Delega fisco: ok del Senato, il provvedimento ritorna domani 4 agosto alla Camera

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo il via libera del Senato alla delega fisco ora il provvedimento torna alla Camera. Con 110 voti favorevoli e 60 voti contrari il testo che era stato licenziato lin prima lettura dalla Camera il 12 luglio scorso, è stato modificato nel corso dell'esame del Senato e dovrà quindi tornare a Montecitorio per il via libera in terza lettura. L'Aula della Camera è già convocata venerdì mattina con l'obiettivo di chiudere il provvedimento in giornata.

Il viceministro all'Economia Maurizio Leo, aveva ribadito che la delega fiscale determina un "cambio di rotta" che consentirà di "abbattere" l'enorme carico di evasione" che vale 75-100 miliardi e rappresenta "un fardello per la nostra economia". Via libera definitiva dall'Aula del Senato al ddl di delega al governo per la riforma fiscale, già approvato dalla Camera e collegato alla manovra di finanza pubblica. I voti favorevoli sono stati 110, quel- li contrari 60, nessun astenuto. Il provvedimento tornerà a Montecitorio in terza lettura dopo le modifiche apportate dalla commissione Finanze del Senato.