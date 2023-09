Decreto Energia: ecco cosa entra negli 8 articoli del testo: da bonus carburanti a scontrini

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il testo approvato in Cdm anche il ravvedimento per le violazioni sugli scontrini fiscali. Non entrano nel testo le proroghe sulle cripto-attività e i fondi per le supplenze a scuola. Le misure valgono circa 1,3 miliardi di euro solo per ciò che riguarda 8 articoli che contebgono le principali norme in materia di energia e interventi per sostenere il potere di acquisto e la tutela del risparmio.

Tra le novità in arrivo ci sono il bonus carburanti per le famiglie meno abbienti, la proroga per il quarto trimestre dell'anno degli sconti in bolletta per i cittadini a reddito medio basso e l'azzeramento per lo stesso periodo degli oneri di sistema nel settore del gas e dell'Iva ridotta al 5%. Ma anche il ravvedimento operoso per le violazioni in materia di scontrini fiscali. Saltano la proroga per mettersi in regola sulle cripto-attività e i fondi per le supplenze a scuola.