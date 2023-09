Cuba: scoperta dai servizi segreti una rete russa di reclutamento militare in Ucraina

(PRIMAPRESS) - CUBA - Il governo di Cuba ha identificato una "rete di trafficanti" russa volta a reclutare cubani per "operazioni militari in Ucraina",e ha avviato un procedimento penale contro le persone coinvolte. Il ministero degli Interni cubano "sta lavorando per neutralizzare e smantel- lare un traffico di esseri umani per incorporare cittadini cubani che vivono in Russia, e anche alcuni da Cuba", ha dichiarato il ministro degli Esteri cubano Rodriguez, assicurando che il governo cubano "agisce con la forza della legge" contro questa operazione. - (PRIMAPRESS)