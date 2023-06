Crollo diga Dnpro: tre vittime e migliaia in fuga dall’alluvione. Acque inquinate da petrolio

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Sono tre finora le vittime e oltre 1.400 le persone costrette alla fuga per le inondazioni dei villaggi dopo il crollo di ieri della diga di Nova Kakhovka nell'Ucraina meridionale, nella regione di Cherson in mano ai filorussi. Kiev e Mosca si sono scambiate le accuse per la distruzione della diga occupata dai russi, senza fornire prove concrete che l'altra sia colpevole. Non è ancora chiaro se la diga sia stata deliberatamente attaccata o se la breccia sia stata il risultato di un cedimento strutturale.



Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha descritto la situazione come "una bomba ambientale di distruzione di massa", poiché le preoccupazioni si sono rivolte ai pericoli per la fauna selvatica, i terreni agricoli, gli insediamenti e le forniture idriche causate dalle acque alluvionali e dalla possibile contaminazione da prodotti chimici industriali e perdite di petrolio dalla centrale idroelettrica nel Fiume Dnipro.

Sono 29 i villaggi interessati dall'alluvione. La diga è il più grande serbatoio in Ucraina in termini di volume d'acqua. È l'ultima delle sei dighe di epoca sovietica sul fiume Dnipro, un importante corso d'acqua che attraversa il sud-est dell'Ucraina dove a valle c'è Cherson con le sue città di circa 300.000 abitanti prima dell'invasione del suo vicino da parte di Mosca. - (PRIMAPRESS)