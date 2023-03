Corea del Nord: lanciati due missili da Jangyon nel Mare di Giappone

(PRIMAPRESS) - COREA DEL NORD - Due missili sono stati lanciati dalla Corea del Nord a breve distanza tra loro e sono finiti nel Mare di Giappone. Il Joint Chiefs of Staff della Corea del Sud ha dichiarato che i lanci sono stati effettuati dalla città costiera sudoccidentale di Jangyon dalle 7:41 alle 7:51, e ha valutato che i missili hanno attraversato la Corea del Nord prima di atterrare nel mare al largo di quella costa orientale del paese.

Il Joint Chiefs of Staff ha affermato che l'esercito sudcoreano ha rafforzato la sua posizione di sorveglianza e mantenuto la prontezza in stretto coordinamento con gli Stati Uniti.

Pyongyang potrebbe intensificare ulteriormente i suoi test sulle armi nei prossimi giorni in risposta alle esercitazioni militari degli alleati, che dovrebbero durare fino al 23 marzo. La scorsa settimana il leader nordcoreano Kim Jong Un ha ordinato alle sue truppe di essere pronte a respingere quelle che ha definito le "frenetiche mosse di preparazione alla guerra" da parte dei rivali del paese. - (PRIMAPRESS)