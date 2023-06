Consiglio europeo, Metsola: “Sostenere l’Ucraina sarà ancora una priorità dell’agenda”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - "Gli eventi in Russia hanno sollevato una serie di interrogativi relativi alle sue dinamiche interne e alla fragilità dei loro sistemi, nonché ai suoi effetti sull'invasione dell'Ucraina e sulla sicurezza europea nel suo insieme". È quanto sostenuto dalla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola al Consiglio europeo in corso oggi e domani a Bruxelles con i leader dei paesi membri.

La solidarietà con l'Ucraina deve rimanere in cima alla nostra agenda. È esistenziale per l'Ucraina quanto lo è per l'Europa. Dobbiamo tenere duro, anche se nei prossimi mesi le cose si faranno più difficili per l'Ucraina.

A questo proposito, accolgo con favore l'undicesimo pacchetto di sanzioni e gli ulteriori 50 miliardi di euro a sostegno della riparazione, ripresa e ricostruzione dell'Ucraina annunciati la scorsa settimana.

Il rafforzamento richiederà di mantenere le promesse che abbiamo fatto sull'apertura dei negoziati di adesione all'UE. L'impegno e gli sforzi sostanziali dell'Ucraina nel suo percorso di riforma, anche per soddisfare i requisiti per il suo status di candidato all'UE, sono stati straordinari.

Dobbiamo essere pronti a portare i negoziati di adesione alla fase successiva quando i criteri di riforma saranno stati sufficientemente soddisfatti - e spero che ciò accada prima piuttosto che dopo.

Rafforzare la nostra base industriale legata alla difesa, migliorare l'innovazione, ridurre le nostre dipendenze, diventare più autonomi e costruire la fiducia devono essere elementi centrali della nostra nuova politica di sicurezza e difesa. L'accordo politico che abbiamo raggiunto questa settimana sugli appalti congiunti nel settore della difesa aiuterà gli Stati membri a soddisfare le loro esigenze di difesa ea diventare più interoperabili. Aiuterà anche gli ucraini, che contano sulla nostra fornitura di armi e munizioni". - (PRIMAPRESS)