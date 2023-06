Consiglio Europeo: intesa per aiuto all’Ucraina anche sul lungo termine ma nulla su migranti

(PRIMAPRESS) - BRIXELLES - Gli Stati membri "pronti a contribuire, insieme ai partner, ai futuri impegni in materia di sicurezza nei confronti dell'Ucraina, che aiuteranno il Paese a difendersi a lungo termine, a scoraggiare gli atti di aggressione e resistere agli sforzi di destabilizzazione". Queste le conclusioni del Consiglio europeo sull'Ucraina. Gli impegni "saranno assunti nel pieno rispetto della politica di sicurezza e di difesa di alcuni Stati membri e tenendo conto degli interessi di sicurezza e difesa di tutti gli Stati membri". Non c'è stata un passo avanti sulla questione ricollocazione migranti ed oggi il tema ritorna sul tavolo nella seconda giornata di confronto tra i leader dei paesi membri. Non ci sarà il presidente francese Macron costretto a rientrare per gli scontri violenti a Nanterre. - (PRIMAPRESS)