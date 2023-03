Congresso Cgil: l’intervento divisivo della premier Meloni. Applausi al ricordo di Biagi

(PRIMAPRESS) - RIMINi - L'unico punto di contatto tra l'intervento della premier, Giorgia Meloni e la platea del Congresso 2023 della Cgil a Rimini è stato nel ricordo di Enzo Biagi e dell'anniversario della sua uccisone da parte delle Brigate Rosse, per il resto è stato solo una sala rumorosa alle ragioni di un riforma fiscale contestata. A partire dal reddito di cittadinanza stroncato, al no sul salario minimo, ritenuto "inefficace". E poi i riferimenti a focolai di contrapposizioni pericolose e sovversive: "credevamo che il tempo della contrapposizione ideologica feroce fosse alle nostre spalle e invece, in questi mesi, purtroppo mi pare che siano sempre più frequenti i segnali di ritorno alla violenza politica". Per il presidente del Consiglio, "è necessario che tutte le forze politiche, sindacati e corpi intermedi combattano insieme contro questa deriva". "Su alcune - ha detto ancora Meloni - cose sarà più facile trovare condivisione, su altre sarà parecchio difficile ma non vuol dire che non bisogna tentare", ha proseguito la leader di Fratelli d'Italia. "Con i ministri ho contato 20 occasioni di confronto in pochi mesi. Non considero finto questo confronto e lo considero produttivo anche quando non siamo d'accordo. Credo che se il nostro approccio è sincero posso imparare anche da chi è molto distante da me. Bisogna avere umiltà, non partire da un pregiudizio, perché è mia responsabilità rappresentare tutti gli italiani". Rivolgendosi direttamente alla platea, Meloni ha concluso: "Rivendicate senza sconti le vostre istanze nei confronti del governo. Magari non saremo d'accordo ma quelle istanze troveranno sempre un ascolto serio e privo di pregiudizi. È l'impegno preso nei confronti degli italiani e che intendo portare avanti". - (PRIMAPRESS)