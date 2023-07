Conferenza migrazioni, Meloni: “Un processo di dialogo tra pari non predatorio”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il ministro degli Esteri italiano Tajani e la Presidente del Consiglio Meloni hanno aperto i lavori della Conferenza delle migrazioni che si tiene oggi a Roma con i capi di Stato dell’area del Mediterraneo ed i vertici Ue.

Mettere fine alle morti nel Mediterraneo per quei migranti che cercavano una nuova vita lontano dal proprio paese e mettere fine ai trafficanti di essere umani che generano flussi di denaro illecito per cui sarebbe necessaria una politica di collaborazione tra le forze di polizia propone Meloni nel suo intervento. “L’azione dell’Europa dovrà essere di un partenariato ma non predatorio ma un percorso tra pari”. - (PRIMAPRESS)