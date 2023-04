Conferenza di rientro a Roma del Papa: “L’Ue deve far sentire che c’è sui migranti”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "L'immigrazione è un problema che l'Europa deve prendere in mano". Così il Papa durante la conferenza sul volo di ritorno da Budapest."Sono cinque i Paesi che soffrono di più: Cipro, Grecia,Malta,Italia e Spagna sono i paesi mediterranei dove sbarcano i migranti. Se l'Europa non si fa carico di questa situazione il problema sarà di questi paesi soltanto. L'Europa deve far sentire che è Unione Europea anche in questo".Poi assicura."Aiuteremo L'Ucraina sul ritorno dei bimbi deportati". "L'incontro con Kirill si dovrà fare". Ha detto Bergoglio. - (PRIMAPRESS)