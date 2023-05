CdM emergenza alluvione, Meloni:”Approvati 2 miliardi in un tempo record. Mai successo”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Cdm ha approvato il decreto legge sull'emergenza maltempo, con misure destinate ad imprese e cittadini che hanno subito danni per l'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna e le Marche. Il Consiglio dei ministri ha anche formalizzato la nomina di Andrea De Gennaro a comandante della guardia di finanza, sulla base dell'accordo politico già raggiunto e annunciato dopo l'ultima riunione dell'11 maggio. Polemica, invece sulla nomina di Chiara Colosimo. La candidata di Fratelli d'Italia è stata eletta col solo voto della maggioranza, perché le opposizioni hanno abbandonato l'Aula della Commissione. Sulla scelta della Colosimo Pd, M5s e Alleanza Verdi-Sinistra avevano espresso la loro contrarietà.

Il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, accompagnato dai sindacati e dal mondo produttivo dell'Emilia Romagna, nel corso dell'incontro con il premier Giorgia Meloni presenta un documento che poggia su alcuni punti cardine come la richiesta di un Commissario alla ricostruzione che è stato individuato nella stessa figura di quello alla Siccità, il Patto per il Lavoro e per il Clima. Tutti punti considerati dal territorio fondamentali come sede di confronto sulle decisioni da assumere. Nel pacchetto di aiuti alla regione oltre al blocco di mutui e oneri fiscali, sono stanziati fondi che arrivano dai ministeri dello Sport, della Cultura, del Turismo, dell'Agricoltura per circa 2 miliardi di intervento. "Fondi che in così breve tempo non si erano mai visti" ha detto la premier Meloni in conferenza stampa. Il presidente della Regione Bonaccini ha ringraziato per la velocità della risposta del governo e "noi abbiamo bisogno di semplificazione di interventi per la ricostruzione". - (PRIMAPRESS)