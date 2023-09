CdM: approvato il nuovo Decreto Migranti e la Nota “magra” del DEF dove pesa il Pil a 0,8%

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Consiglio dei ministri ha approvato "un decreto su immigrazione e sicurezza. Secondo le prime anticipazioni ci saranno attività più veloci per le espulsioni degli immigrati irregolari pericolosi, introducendo anche la piena tutela per tutte le donne e mantenere quella per i minori. "Ma con le nuove regole non sarà più possibile mentire sull'età reale". Lo sottolinea la premier Meloni. Varata anche la Nadef, cornice che definisce la prossima legge di Bilancio ma con una variazione che potrà contare su un ulteriore fetta di budget pur nei tagli preventivati. "Basta con sprechi del passato, tutte le risorse ai redditi bassi, taglio tasse e aiuto a famiglie", ha infine dichiarato là premier al termine del Consiglio. - (PRIMAPRESS)