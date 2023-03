Caso Trump-Daniels: arrivata l’incriminazione per l’ex presidente. Martedì si consegnerà

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Alla fine l'incriminazione per Donal Trump è arrivata. Il Gran Giurì ha emesso la sua sentenza con l'incriminazione da parte della Procura di Manhattan per il pagamento di 130.000 dollari alla pornostar Stormy Daniels per farla tacere sulla loro relazione. Si tratta del primo ex presidente a essere incriminato nella storia americana. Immediata la reazione: "E' una persecuzione politica e una interferenza elettorale" le parole di Trump. Una "caccia alle streghe che si ritorcerà contro Biden". L'ex presidente dovrebbe consegnarsi martedì per la formalizzazione delle accuse a suo carico. - (PRIMAPRESS)