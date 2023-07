Biden a Londra: incontro con Sunak e Carlo III. Divisioni sulle bombe a grappolo in Ucraina

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Accordo sull'ingresso della Svezia nella NATO, sostegno all'Ucraina ma con cautela per l'ingresso in Europa e assoluta divergenza sulla fornitura di bombe a grappolo (la Gran Bretagna è firmataria insieme all'Italia ed altri paesi di una convenzione che vieta l'uso di queste munizioni). È questo in sintesi l'incontro bilaterale di Joe Biden con il Primo Ministro Rishi Sunak a Downing Street in previsione dell'apertura di domani del summit in Lituania.



Biden incontrerà re Carlo per la prima volta dall'incoronazione, in una fugace visita nel Regno Unito che verrà utilizzata da Rishi Sunak e dal presidente degli Stati Uniti come "pre-incontro" in vista degli sforzi congiunti al vertice Nato di questa settimana.

Tuttavia, quello che sarà il sesto incontro tra Biden e Sunak da quando Sunak si è insediato a ottobre è stato in parte offuscato dalla decisione del presidente Usa di inviare munizioni a grappolo in Ucraina, armi vietate da 100 Paesi tra cui il Regno Unito, che detiene attualmente la presidenza di una convenzione che li vieta.



Sunak - che sabato ha affermato in commenti attenti che la Gran Bretagna "ha scoraggiato" l'uso di munizioni a grappolo - ha una scelta su quanto fare la differenza quando Biden visiterà Downing Street lunedì mattina, ma è probabile che sia limitato come primo il ministro cerca di continuare il processo di riparazione dei legami tra Regno Unito e Stati Uniti logorati nel corso della presidenza di Donald Trump e dei premiership di Boris Johnson e Liz Truss. - (PRIMAPRESS)