Basket Serie A: l’Olimpia Milano festeggia il 30º scudetto della sua storia

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il 30°scudetto della Serie A di basket si cuce ancora una volta sulle maglie di Milano. Nell'ultima è decisiva gara di ieri sera con la Virtus Bologna (67-55) Milano è campione d'Italia per il 2° anno di fila e si cuce sulla maglia la terza stella, che significa ben 30 titoli in bacheca. Il tricolore è arrivato con la gara7,con la Virtus Bologna che ha subito la stessa sconfitta del 2022 al Forum di Assago. La squadra di Messina parte forte e il parziale del 1° quarto 'segna' la gara, con i virtuosi i che faticano in attacco e perderanno il contatto sul display del tabellone punti. - (PRIMAPRESS)