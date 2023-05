Erdogan vince la sfida elettorale con Kilicdaroglu che attacca l’autoritarismo del presidente uscente

(PRIMAPRESS) - TURCHIA - Erdogan si aggiudica il ballottaggio con il 52% di preferenze e tornerà al comando del governo. Il suo sfidante Kilicdaroglu ha ammesso la sconfitta nei primi dati diffusi e fa commentato: "Ci opporremo alle difficoltà che ci attendono". In un discorso infuocato tenuto nel quartier generale dell'opposizione ad Ankara è tornato a condannare il governo autoritario di Erdogan."Negli ultimi anni abbiamo assistito a un processo politico ingiusto, lo Stato è stato messo al servizio di un solo partito". Ha ringraziato chi ha votato per lui: "Alzatevi e camminate con orgoglio".

I complimenti ad Erdogan arrivano dalla premier italiana Meloni: "Congratulazioni al Presidente Erdogan per la sua vittoria elettorale. Italia e Turchia sono alleate e condividono importanti responsabilità nel Mediterraneo e nel mondo. Insieme possiamo fare di più per i nostri popoli e la crescita e la stabilità globale", ha aggiunto Meloni. - (PRIMAPRESS)