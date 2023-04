Attacco Tel Aviv: è l’israeliano Kafr Kassem l’attentatore che ha ucciso Alessandro Parini

(PRIMAPRESS) - TEL AVIV - Arrivati nella notte i messaggi di cordoglio della premier Meloni e la Farnesina per l''uccisione del turista italiano Alessandro Parini di 36 anni che è stato ucciso e altre sette persone sono rimaste ferite in due attacchi terroristici compiuti ieri sera dallo stesso terrorista a Tel Aviv venerdì notte.

Il terrorista stava guidando lungo l'area del lungomare di Tel Aviv quando ha iniziato a sparare ai civili nelle vicinanze, uccidendo l'uomo. La sua arma si è inceppata è solo così si è evitato che il numero dei morti fosse più alto.

La polizia israeliana in seguito ha affermato che il terrorista ha tentato di speronare i pedoni a Tel Aviv prima che la sua auto si ribaltasse, probabilmente a causa dei tentativi fatti per neutralizzarlo. Una prima ricostruzione aveva parlato di due attacchi diversi e per cui si era ipotizzata la fuga di uno degli aggressori.

Un ufficiale della polizia israeliana ha sparato al terrorista mentre si avvicinava all'auto, con il terrorista che sembrava prendere la sua arma. Il terrorista è stato successivamente identificato come un cittadino israeliano di Kafr Kassem.

Almeno sette civili sono rimasti feriti negli attacchi, di cui tre moderatamente feriti e portati d'urgenza all'ospedale Ichilov di Tel Aviv per essere curati. Quattro persone sono rimaste leggermente ferite e sono state portate d'urgenza al Wolfson Medical Center di Holon per cure.

Tutte le vittime dell'attacco sono turisti, ha confermato il portavoce di Magen David Adom. - (PRIMAPRESS)