Alluvione Emilia Romagna: due vittime e oltre 500 sfollati per la piena del Lamone

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - L'Italia ha mostrato tutta la sua fragilità difronte alle grandi emergenze meteo. Le piogge torrenziali sull'Emilia Romagna hanno provocato due vittime e lasciato i segni nelle città dell'area colpite. La situazione resta ancora molto delicata con case allagate ed oltre 500 sfollati tanto da far chiedere al presidente della Regione, Bonaccini, lo stato di emergenza. Gli allagamenti continuano a destare preoccupazione tra le province di Bologna e Ravenna, mentre nel Modenese la situazione è in notevole miglioramento rispetto alle ore scorse.

La piena del Fiume Lamone si è riversata nelle campagne di Boncellino questa mattina sta scendendo verso valle, riempiendo il bacino di laminazione dell’area Redino e coinvolgendo i canali di scolo di Bagnacavallo e Traversara. La situazione resta critica e la Protezione Civile ha raccomandato la massima attenzione a chi vive nelle zone interessate dalle esondazioni per tutto il corso della nottata. - (PRIMAPRESS)