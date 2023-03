Allarme siccità, Guterres (ONU): "È un imminente rischio globale. Cieco uso dell'acqua"

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - L'acqua, "linfa vitale" dell'umanità, è sempre più a rischio nel mondo a causa dell'eccesivo sviluppo e del consumo "vampirico". A lanciare l'allarme è l'Onu in un rapporto in cui mette l'evidenza come la carenza di acqua sta peggiorando con l'imminente rischio di una crisi globale. Il mondo sta "ciecamente camminando su una strada pericolosa con l'insostenibile uso di acqua, l'inquinamento e il surriscaldamento climatico che stanno drenando la linfa vitale dell'umanità",afferma il segretario Onu Guterres. - (PRIMAPRESS)