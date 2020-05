All'Inps fa gola la regolarizzazione degli immigrati. Tridico: "Ma modello tedesco"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Al presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, la regolarizzazione degli immigrati, sollevata come questione da attuarsi, dalla ministra dell’agricoltura Teresa Bellanova, fa gola. Per il numero uno dell’istituto di previdenza "vanno regolarizzati subito", perché "il loro contributo ai conti previdenziali non è irrilevante". Certo, aggiunge "le scelte spettano alla politica",ma il modello è "quello "tedesco che coniuga esigenza umanitarie con quelle dell’economia". In merito ai ritardi nell'erogazione della cassa integrazione e quella in deroga,Tridico dice che i due "istituti andrebbero riformati", ma ammette:"Errori ne abbiamo fatti e ne faremo". - (PRIMAPRESS)