Addio a Gianni Minà (84), giornalista con l’America Latina nel cuore. Storica l’intervista a Fidel

(PRIMAPRESS) - ROMA - Cordoglio nel mondo del giornalismo e non solo per la morte di Gianni Minà. In oltre sessant’anni di carriera è stato capace di creare una sua cifra stilistica nei reportage e nella conduzione di programmi televisivi che lo hanno posto sempre fuori dal coro. Le sue interviste ai grandi personaggi dell’attualità, della politica, della musica, dello spettacolo e dello sport - la più celebre quella di sedici ore a Fidel Castro, nel 1987. Minà è morto stasera a Roma all’età di 84 anni, nella clinica Villa del Rosario dopo una breve malattia cardiaca. Nato a Torino nel 1938, giornalista, autore, intrattenitore, conduttore, documentarista, appassionato di America Latina, inventore di Blitz - che negli anni ’80 rappresentò su Rai2 il ’rivale innovativò di Domenica in, ospitando, tra gli altri Fellini, De Filippo, Muhammad Ali, De Niro, Jane Fonda, Gabriel Garcia Marquez, Enzo Ferrari - Minà ha realizzato centinaia di reportage e interviste per la Rai e non solo. - (PRIMAPRESS)