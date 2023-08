Acque contaminate di Fukushima: iniziato lo sversamento nell’Oceano Pacifico

(PRIMAPRESS) - GIAPPONE - A Fukushima in Giappone è iniziato lo svernamento delle acque contaminate della centrale nucleare nell'Oceano Pacifico. L'operazione, sotto il controllo dell'Aiea, è Iniziato alle 13 ora locale (le 6 in Itali). Si tratta delle acque risultate contaminate dopo il danneggiato della centrale causato dal terremoto e dal conseguente tsunami del 2011. Le operazioni sono gestite dalla Tokyo Electric Power (Tepco) e supervisionate dall'Aiea, che ha approvato la decisione delle autorità nipponiche. In totale si prevede di rilasciare nell'Oceano 1,3 mln di metri cubi d'acqua fino al 2050. Continuano intanto le proteste da parte di Pechino, che nei giorni scorsi aveva già adottato pesanti restrizioni al-l'import di alimentari giapponesi e soprattutto di pescato proveniente dal Pacifico. - (PRIMAPRESS)