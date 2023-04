Abbattimenti orsi, il TAR di Trento sospende anche la soppressione dell’orso MJ5

(PRIMAPRESS) - TRENTO - Dopo JJ4, il Tar di Trento sospende anche l'ordinanza di abbattimento dell'orso MJ5. Resta in vigore solo la cattura. Lo rende noto il presidente del ricorrente Leal (Lega antivisezione)Prampolini."E' più che mai necessario mettere punti fermi a una follia di sterminio dei plantigradi perseguita dalla giunta Fugatti". Quanto all'aggressione di MJ5 in Val di Rabbi a un escursionista a spasso con il cane, Leal osserva:le dinamiche non sono chiare e lasciano aperta l'ipotesi che il cane fosse sciolto e abbia innescato la reazione dell'orso. - (PRIMAPRESS)