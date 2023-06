77º anniversario della Repubblica: oggi la Grand Parade delle forze militari ai Fori Imperiali

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi 2 giugno, alle 9,15 si terrà la Gran Parade per il 77° anniversario della Proclamazione della Repubblica, le cerimonie prenderanno avvio con la deposizione di una corona all'Altare della Patria, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Alle 10 segue la tradizionale parata militare lungo i Fori Imperiali con le più alte cariche dello Stato. La funzione sarà seguita dal sorvolo della Pattuglia acrobatica nazionale. L’evento è costituito da una serie di sfilate che vedono protagonisti i vari corpi di appartenenza delle Forze Armate, tra cui l’Esercito, la Marina, l’Aeronautica e i Carabinieri. Nel 1946, proprio il 2 giugno, si svolse il referendum che permise la nascita della Repubblica Italiana, evento che viene celebrato ogni anno, da allora, come Festa della Repubblica. La parata militare del 2 giugno, come ha ricordato ieri sera il Presidente della Repubblica nel concerto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI (diretta da Speranza Scappucci che ha eseguito musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Gioacchino Rossini, Giuseppe Martucci e Giuseppe Verdi) al palazzo del Quirinale, è un modo per celebrare la nostra nazione e per onorare coloro che hanno combattuto e continuano a combattere per la sua sicurezza e protezione. È un’opportunità per i cittadini di unirsi e mostrare il loro orgoglio per l’Italia e tutto ciò che essa rappresenta.In occasione della Festa della Repubblica il Ministero della Cultura ha reso disponibile un elenco dei musei con ingresso gratuito per il prossimo venerdì 2 giugno. - (PRIMAPRESS)