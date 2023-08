14 Agosto: oggi a 5 anni di distanza il ricordo del crollo del Ponte Morandi a Genova

(PRIMAPRESS) - GENOVA - Si ricordano oggi a Genova i cinque anni dal crollo del Ponte Morandi dove morirono 43 persone. Liguria ricorderà la tragedia di quella data: 14 agosto del 2018, attraverso il maxischermo sulla facciata del palazzo di Piazza De Ferrari, su cui scorreranno i nomi delle 43 vittime, a cinque anni dal disastro. Domani, lunedì 14 agosto, il presidente della Regione Giovanni Toti parteciperà alla cerimonia di commemorazione presso la Radura della Memoria. Il commento del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: «È una ferita ancora aperta per tutti noi - dichiara Toti - e soprattutto per le famiglie delle 43 vittime a cui va il mio pensiero. Dal processo in corso, attraverso le testimonianze e le parole degli indagati, sono emerse verità che ci hanno lasciati sgomenti. Il mio auspicio è che i giudici dimostrino la colpevolezza di chi si è reso responsabile di questa immane tragedia, che ha colpito l'Italia intera». Il 7 luglio 2022 è iniziato il processo con 59 imputati tra ex vertici e tecnici di Autostrade e Spea, attuali e ex dirigenti del ministero delle Infra strutture e funzionari del Provveditorato. Per l'accusa il crollo è stato causato dalla mancata manutenzione. - (PRIMAPRESS)