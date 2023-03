100 anni Aeronautica: oggi a Roma l’Open Day al Pincio sotto il motto “In volo verso il futuro”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi 28 Marzo 2023, si apre con la solenne Cerimonia Militare presso la Terrazza del Pincio a Roma , sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, le celebrazioni per i cento anni dell’Aeronautica Militare entrano nel vivo con gli Open Day presso Enti e Reparti dell’Aeronautica Militare. Una giornata durante la quale si potrà conoscere in profondità le molteplici attività dell’Aeronautica Militare in tutte le sue capacità operative e organizzative.La cerimonia alla Terrazza del Pincio è un appuntamento storico a Roma mentre da diversi giorni è già aperta un'area espositiva nella sottostante Piazza del Popolo dove diversi stand raccontano la storia di questi 100 anni ma anche il futuro del corpo. Alla cerimonia militare, salutata dal sorvolo delle Frecce Tricolori, il Capo dello Stato e le massime autorità civili e militari. "In volo verso il futuro" il motto che accompagna tutti gli eventi. - (PRIMAPRESS)