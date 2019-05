Tabaccai in corteo a Roma per vedersi aumentare il loro aggio sui prodotti con bollo governativo e fare chiarezza sulla vendita di cannabis

(PRIMAPRESS) - ROMA - In corteo oltre 4500 tabaccai hanno manifestato nella capitale contro la stagnazione dell’aggio sui prodotti che portano il bollo governativo. “Siamo stati tantissimi in piazza per manifestare contro quello Stato che ci ha concesso di vendere prodotti ma tenendo bloccato da 27 anni, l’aumento di quella parte di guadagno che ci spetta. Ma soprattutto - aggiunge il presidente della Federazione Italiana Tabaccai, Giovanni Risso - di fare chiarezza per quella parte di nuovi prodotti come la cannabis indicando se è lecita o meno”. - (PRIMAPRESS)