Mattarella a Parigi sulle orme di Leonardo e il tributo a Notre Dame

PARIGI - Le celebrazioni del 500esimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci per il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, iniziano da Parigi. Nella capitale che porta i segni degli scontri di ieri per la Festa dei Lavoratori e quelli dell'incendio che hanno devastato la cattedrale di Notre Dame, Mattarella ha voluto iniziare la sua visita proprio da questa e al ministro della Cultura francese, Franck Riester, ha voluto esprimere la sua vicinanza e sopratutto gli apprezzamenti ai vigili del fuoco che hanno salvato un'icona del paese."Sono qui per testimoniare l'amicizia tra Italia e Francia" ha detto il presidente della Repubblica e ai pompieri parigini che hanno salvato Notre-Dame dall'incendio e meritano la riconoscenza dell'Europa".