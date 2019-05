Intervento chirurgico per Silvio Berlusconi al San Raffaele di Milano. Per lui saltata la presentazione dei candidati di FI alle Europee

(PRIMAPRESS) - MILANO - Silvio Berlusconi è stato sottoposto a un intervento al San Raffaele per occlusione intestinale. E' quanto si legge in una nota: "Nella notte del 29 aprile - si precisa - ha accusato sintomi addominali. Una TC ha rilevato uno stato occlusivo a carico del piccolo intestino. È stato sottoposto in serata a laparoscopia esplorativa che ha permesso di diagnosticare e trattare l'occlusione intestinale. L'intervento - viene spiegato - è correttamente riuscito ed è stato risolutivo. Il presidente è ora in salute e sarà dimesso nei prossimi giorni. La decisione è arrivata dopo un lungo consulto tra i medici del Cavaliere sull'opportunità di un intervento in anestesia totale. Mercoledì mattina l'ospedale diramerà il primo bollettino medico. Al momento il leader di Fi è in terapia intensiva, reparto gestito dal suo medico di fiducia Alberto Zangrillo. Berlusconi era giunto al San Raffaele la notte del 29 e si era diffusa la voce di una colica renale, un malessere - poi dimostratosi più complesso rispetto alle prime notizie - che gli aveva impedito di partecipare alla presentazione dei candidati di Forza Italia alle elezioni europee in programma a Villa Gernetto e ha fatto distribuire ai giornalisti un estratto del suo intervento. - (PRIMAPRESS)